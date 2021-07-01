كشف الاتحاد الاماراتي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على تويتر عن جدول مواعيد مباريات منتخب الامارات الأول في المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ظهر اليوم الخميس 1 يوليو 2021.

وسُحبت صباح اليوم الخميس في ماليزيا، قرعة المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، ووُضع منتخب الامارات في المجموعة الأولى رفقة 3 منتخبات عربية أخرى هم العراق وسوريا ولبنان، بالاضافة إلى منتخبي ايران وكوريا الجنوبية أحد أهم القوى الكروية في القارة الصفراء على مدار السنوات الـ 20 الماضية.

وجرى توزيع المنتخبات المشاركة في الدور النهائي على مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث في الملحق الآسيوي، من أجل تحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.

وستنطلق مباريات منتخب الامارات في المرحلة الثالثة والأخيرة المؤهلة مباشرة إلى مونديال قطر 2022، في الموافق الثاني من سبتمبر 2021 أمام منتخب لبنان.

وبعد 5 أيام فقط من مواجهة منتخب لبنان، سيكون المنتخب الاماراتي على موعد ناري جديد أمام المنتخب السوري في الجولة الثانية من التصفيات يوم 7 سبتمبر.

وحسم منتخب الامارات تأهله إلى الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة السابعة في دور مجموعات المرحلة الثانية برصيد 18 نقطة.

جدول مواعيد مباريات الامارات في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا المرحلة الأخيرة

الجولة الأولي: 2-9-2021 | لبنان والامارات

الجولة الثانية: 7-9-2021 | الامارات وسوريا

الجولة الثالثة: 7-10-2021 | إيران والامارات

الجولة الرابعة: 12-10-2021 | العراق والامارات

الجولة الخامسة: 11-11-2021 | الامارات وكوريا الجنوبية

الجولة السادسة: 16-11-2021 | الامارات ولبنان

الجولة السابعة: 27-1-2022 | سوريا والامارات

الجولة الثامنة: 1-2-2022 | الامارات وإيران

الجولة التاسعة: 24-3-2022 | الامارات والعراق

الجولة العاشرة: 29-3-2022 | كوريا الجنوبية والامارات