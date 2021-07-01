صفقات ريال مدريد | حنكة سوسيداد تضيع أحد الأهداف الرئيسية لكارلو أنشيلوتي

أعلن نادي ريال سوسيداد الإسباني، الذي يشارك في بطولة الدوري الإسباني ، تجديد عقد مهاجمه السويدي ألكسندر إيزاك حتى 30 يونيو 2026، ليغلق الباب أمام نادي ريال مدريد الذي كان قريب من الحصول على توقيع المهاجم الباسكي في الميركاتو الصيفي 2021.

وكان مدرب ريال مدريد، كارلو انشيلوتي يرغب في الحصول على خدمات الدولي السويدي، في الميركاتو الصيفي 2021، ولكن حنكة إدارة نادي ريال سوسيداد في التفاوض مع الجوهرة السمراء، أغلقت جميع الأبواب على النادي الملكي، ليستقر اللاعب على التجديد.

وقال نادي ريال سوسيداد في بيانه: ” لقد توصل ريال سوسيداد وألكسندر إيزاك إلى اتفاق لتجديد عقدهما، لتستمر العلاقة الجديدة بينهما حتى 30 يونيو 2026″.

وأضاف البيان: “وقع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك برفقة الرئيس جوكين أبيريباي ومدير كرة القدم روبرتو أولابي، عقده الجديد ظهر اليوم في ستوكهولم”.

ومن جانبه أشار ألكسندر إيزاك إلى أنه سعيد للغاية بالاستمرار في ريال سوسيداد، قائلًا: ‘”إنه نادٍ رائع، أشعر بأنني محبوب للغاية وأريد حقًا الاستمرار في الاستمتاع مع الفريق”.

وكان إيزاك أحد نجوم منتخب السويد في يورو 2020 على مدار الثلاثة أسابيع الماضية، ولكن خرج الفايكينج على يد أوكرانيا بعد الخسارة بنتيجة 1-2 في دور الـ16 من المسابقة القارية الدولية.

والجدير بالذكر أن، ريال مدريد كان قد انضم إلى قائمة الأندية الطامحة في التعاقد مع نجم ريال سوسييداد ألكسندر إيزاك خلال الميركاتو الصيفي 2021، إذ برز اسمه كخيار “أرخص” وأسهل من التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند إيرلينغ هالاند.