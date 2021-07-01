الامارات | دبي تستضيف بطولة قتالية.. تذاكرها تحجز بـ«العملات المشفرة»

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستضيف بطولة قتالية.. تذاكرها تحجز بـ«العملات المشفرة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف دبي أول بطولة قتالية عالمية تستخدم في حجز تذاكرها العملات المشفرة، تحت اسم «سوشال نوك أوت»، وبتنظيم من نادي TK للفنون القتالية، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، والذي يُعد أول ظهور في مجال الفنون القتالية للملاكم الإماراتي راشد سيف بالحصا.

وكان نجم اليوتيوب البالغ من العمر 19 عاماً، والمعروف باسم (موني كيكسMoney Kicks)، تدرب في الأشهر الماضية مع مدربه ومروجه، تام خان، في نادي TK MMA & Fitness الرياضي، وإلى جانبه سيكون الظهور الأول لنجم اليوتيوب آدم صالح في الفنون القتالية في الشرق الأوسط.

وقال بالحصا في تصريح صحافي: الاستعداد لهذه البطولة يتطلب جهداً وتدريباً كبيرين، وأحاول أن أقدم أقصى ما لديّ من معرفة في الفنون القتالية، فهذه المنافسة تستحق ذلك العناء. ومع وجود أكثر من ثلاثة ملايين مشترك على موقع يوتيوب وما يقارب من مليوني متابع على إنستغرام، لا يوجد سبب يمنع من أن يكون بالحصا في دبي مثل الأخوين لوغان وجيك بول، اللذين يعتبران الملهمين له في الانتقال من اليوتيوب إلى الفنون القتالية، وخاصة عندما قابل لوغان بول الملاكم الأسطوري فلويد مايويذر الابن في يونيو الماضي. ومن المتوقع أن يتابع الجمهور 10 نزالات مثيرة، ولكن بسبب الجائحة سيتم توفير مقاعد محدودة لما يقارب 1500 مشجع.

وأشار خان إلى أن «هذه البطولة ليس لها مثيل في العالم، ونفخر بأننا نبدأ بحدث استثنائي كأول من يستخدم العملات المشفرة في حجز التذاكر، تماشياً مع التوجهات الحكومية الرامية إلى ريادة إمارة دبي في الاقتصاد الرقمي ولتصبح الوجهة المفضلة لجميع الرياضيين المميزين». وأضاف: «سوف يستخدم المنظمون بطاقات منصة كوكو سواب KoKoSwap كمعاملات لكل عمليات الشراء الخاصة بالبطولة، بما في ذلك الصور الفوتوغرافية التي سوف تُعرض في المزاد كرموز غير قابلة للاسترداد، حيث سيتمكن المعجبون من خوض هذه التجربة الفريدة من خلال شراء الرموز غير قابلة للاسترداد، ما سيجعلهم جزءاً مهماً من تاريخ هذه البطولة». دبي - الإمارات اليوم

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