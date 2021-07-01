شكرا لقرائتكم خبر عن عصام مرعي: سيف الجزيري أفضل مهاجم في مصر بعد محمد شريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد عصام مرعي، نجم الزمالك السابق، بالتونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة بنادي الزمالك.

وكان الزمالك، أعلن تفعيل بناء شراء سيف الجزيري، من المقاولون العرب، مقابل 12 مليون جنيه.

وقال عصام مرعي، في تصريحات ببرنامج «استاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «سيف الجزيري مهاجم مميز للغاية، وهو أفضل مهاجم في مصر في الوقت الحالي بعد محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي».

وأضاف: «إدارة الزمالك، اتخذت القرار الصحيح بتفعيل بند شراء الجزيري من نادي المقاولون العرب، فهو ظهر بمستوى مميز للغاية في المباريات الماضية، واستطاع بنسبة كبيرة تعويض رحيل مصطفى محمد، الذي انتقل إلى جالاتا سراي التركي».