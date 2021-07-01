شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل إيهاب جلال للاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، مساء اليوم الخميس، استعداداته لمباراة الاتحاد السكندري فى بطولة الدورى الممتاز.

بدأ المران بمحاضرة استمرت ١٠ دقائق طالب فيها إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، اللاعبين بالاستمرار فى تقديم الأداء الجيد والنتائج المتميزة من أجل تحسين وضع الفريق فى جدول المسابقة ووضعه فى المكانة التى يستحقها.

بعد المحاضرة تم تقسيم الفريق لمجموعتين لزيادة التركيز والانسجام بين اللاعبين، ثم قام حمد إبراهيم المدرب العام بقيادة الفريق فى بعض الوحدات البدنية وتدريبات التحرك بدون كرة.

وخلال المران كان هناك حديث مطول بين إيهاب جلال المدير الفنى وعبد الرحمن مجدى جناح الفريق العائد بعد غياب بسبب الإصابة، كما خاض الجزائري رضوان شريفي تدريبات إضافية.

في حين خاض حراس المرمى تدريبات قوية تحت قيادة مصطفى كمال تألق فيها جميع الحراس.