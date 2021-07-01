شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: انتصارات الزمالك وضعت الأهلي تحت ضغط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى سمير كمونة مدافع الأهلي السابق، أن انتصارات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مسابقة الدوري وضعت ضغوطات كبيرة على لاعبي الأهلي.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «استاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية باسمين عبدالعزيز: «انتصارات الزمالك الأخيرة وضعت الأهلي تحت ضغط كبير، حيث أصبح الفريق الأحمر مطالبا بالفوز في المباريات المؤجلة المقبلة، حتى يستطيع المنافسة على لقب الدوري».

وأضاف: «ما يميز الزمالك في المباريات الماضية، أنه لا ينظر للمنافس، وكل ما يهمه هو تحقيق الفوز فقط»، مضيفًا: «عدم وجود ضغط في المباريات على لاعبي الزمالك، أثر بالإيجاب على مستواهم الفني».