الأخضر بالمجموعة الأصعب تاريخيا وجغرافيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقعت قرعة الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، المنتخب السعودي في مجموعة صعبة (الثانية) ضمت إلى جانبه منتخبات اليابان (المستوى الأول) وأستراليا (المستوى الثاني) والصين (المستوى الرابع) وعمان (المستوى الخامس) وفيتنام (المستوى السادس)، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات إيران وكوريا الجنوبية والإمارات والعراق وسوريا ولبنان.

وأجرى مراسم قرعة المرحلة الثالثة والأخيرة أمس في العاصمة الماليزية كوالامبور، أمين عام الاتحاد الآسيوي داتو ويندسون، خلال حفل افتراضي بمشاركة ممثلي الاتحادات الأعضاء ومدربي المنتخبات المتأهلة عبر تقنية اتصال الفيديو.

ويتنافس الـ12 منتخبا المتأهلة لهذه المرحلة على حجز بطاقات التأهل للمونديال عن المجموعتين الأولى والثانية، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة، في حين يتقابل المنتخبان الحاصلان على المركز الثالث بكل مجموعة في الملحق الآسيوي، من أجل تحديد المتأهل إلى الملحق العالمي.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور النهائي عبر 10 جولات، وذلك أيام 2 و7 سبتمبر 2021، و7 و12 أكتوبر 2021، و11 و16 نوفمبر 2021، و27 يناير 2022 والأول من فبراير 2022، و24 و29 مارس 2022.

واعتمادا على التاريخ والجغرافيا ونتائج المنتخبات في المرحلة الماضية، فإن المجموعة الثانية التي تضم الأخضر هي الأصعب مقارنة بالأولى، حيث إن مجموعة المنتخب السعودي تضم 3 فرق من شرق آسيا إضافة إلى أستراليا، فيما تضم إلى جانبه من غرب القارة، منتخب عمان فقط.

أما المجموعة الثانية فتضم 3 منتخبات من الشرق القارة.

كما أن مجموعة الأخضر تضم منتخبان انفردا وحدهما بتحقيق العلامة الكاملة في المرحلة الماضية من التصفيات.

المجموعة الثانية أصعب.. لماذا؟







جغرافيا.. وجود 3 منتخبات من شرق القارة إضافة إلى أستراليا.



تاريخيا.. وجود تنافس قوي بين 4 منتخبات تأهلت للمونديال من قبل (اليابان وأستراليا والسعودية والصين).



منتخبا اليابان وأستراليا وحدهما حققا النقاط كاملة في التصفيات.



اليابان تأهل عن المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة (24 نقطة) من 8 انتصارات متتالية.



أستراليا تأهل عن المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة (24 نقطة) من 8 انتصارات متتالية.



منتخب عمان تأهل بحلوله ثانيا بمجموعة الخامسة برصيد 18 نقطة وهو يعادل رصيد إيران والإمارات وأكثر من رصيد العراق بالمجموعة الأولى.



منتخب اليابان صاحب الرصيد الأعلى من الأهداف في التصفيات بتسجيله 46 هدفا في 8 مباريات.



منتخب اليابان سجل بجانب إيران الفوز الأكبر في الدور الثاني، حيث فاز على منغوليا 14 /0 وهي ذات نتيجة إيران أمام كمبوديا.



مباريات الأخضر بالمجموعة الثانية





02 سبتمبر 2021 السعودية وفيتنام



07 سبتمبر عمان والسعودية



07 أكتوبر السعودية واليابان



12 أكتوبر السعودية والصين



11 نوفمبر أستراليا والسعودية



16 نوفمبر فيتنام والسعودية



27 يناير 2022 السعودية وعمان



01 فبراير اليابان والسعودية



24 مارس الصين والسعودية



29 مارس السعودية وأستراليا



القرعة بعيون مدربي المجوعة الثانية:

جاهزون للجميع

«بغض النظر عن الفريق الذي نواجهه، فإن اللاعبين جاهزون دائما لمواجهته، حققنا نتائج جيدة في الدور السابق، ولكن هذا لا يعني أن نجاحنا مضمون في المستقبل، يجب أن نكون جاهزين دائما لمواجهة الخصم التالي.

أعتقد أن المجموعة صعبة وأن جميع الفرق في المجموعة جيدة، ولكننا سوف نستعد وسنكون جاهزين للمنافسة».

(هاجيمي مورياسو - اليابان)

الكثير من الثقة

«أعتقد أننا تعلمنا من الدور الثاني في التصفيات، حيث لعبنا 7 مباريات من أصل 8 خارج أرضنا وفزنا في جميع المباريات، وهو أمر منح اللاعبين الكثير من الثقة، وقد أظهرنا في مباريات الدور الثاني صلابة وثقة، وبالتالي فإننا نتوقع تحقيق الفوز في كل مباراة بغض النظر عن مكان اللعب. كلتا المجموعتين قويتان، ولكننا سنركز على أنفسنا وسنحاول ضمان إعداد أنفسنا لمواجهة أي فريق، وسوف نركز على ضمان جاهزية اللاعبين».

(غراهام آرنولد - أستراليا)

نمتلك الإرادة

«كلتا المجموعتين صعبتان، ولكن هذا هو الثمن اللازم من أجل التأهل لكأس العالم، يجب أن نكون جاهزين ونمتلك الإرادة والتصميم، ويجب أن نلعب بحماس كبير، وأتمنى التوفيق للجميع، لكن لكي نصل إلى كأس العالم علينا الاجتهاد وبذل الجهد لتحقيق هذا الهدف. نملك الكثير من المواهب، والدوري السعودي قوي ولدينا الكثير من الوقت لتجميع اللاعبين. هدفنا التأهل للمونديال لكن علينا بذل جهد مضاعف».

(هيرف رينارد - السعودية)

الجماهير حافزنا

«بسبب الجائحة لم نلعب مباريات دولية لمدة عامين، خاصة خارج أرضنا، ولهذا أتمنى أن نخوض بعض المباريات الدولية قبل انطلاق الدور النهائي من التصفيات. لدينا جماهير كبيرة تدعمنا دائما، وأعتقد أن ذلك سيشكل حافزا كبيرا للفريق.. مجموعتنا جيدة وسوف نحاول تقديم أفضل ما بوسعنا في كل المباريات».

(لي تاي - الصين)

كل شيء ممكن

«كلتا المجموعتين صعبتان، ولا يهم في أي مجموعة تلعب لأنه إذا قارنت اليابان مع إيران، أو أستراليا مع كوريا الجنوبية، فإنها أفضل المنتخبات في قارة آسيا، المجموعتان متشابهتان تقريبا، ولا يوجد بينها فوارق كبيرة.

بالنسبة لنا فإن الشيء الأهم أننا سنخوض 10 مباريات قوية أمام خصوم أقوياء، وبالنسبة للاعبين فإن المهم أن يظهروا قدرتهم على اللعب أمام أي فريق، أنا راض عن لاعبي فريقي، وبالتأكيد سوف نحاول ما بوسعنا، وسوف ننافس بقوة، وكل شيء ممكن».

(برانكو ايفانكوفيتش - عمان)

فرصتنا للتعلم

«هذه المرة الأولى التي يبلغ فيها منتخب فيتنام الدور النهائي من التصفيات، وفي المجموعة الثانية كل فريق له أسلوب لعب خاص به، هذه فرصة لكرة القدم الفيتنامية من أجل التعلم والتطور، وسوف نستعد لهذه المباريات ونتعامل مع كل مباراة بالتدريج. كل المنتخبات في المجموعة الثانية أفضل منا، ولكننا سوف نكون مستعدين لكل مباراة بتفان وبروح التحدي، وسوف نحاول أفضل ما بوسعنا».

(بارك هانغ- سيو - فيتنام)