انطلاق مباراة الأهلي وبيراميدز فى الدوري المصري

القاهرة - سامية سيد - أنطلقت مباراة الأهلي وبيراميدز على ملعب الأهلي we السلام في الجولة الـ27 لبطولة الدوري المصري.

ويلعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ورامي ربيعة وبدر بانون وأكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وأفشة ومحمد شريف.

فيما يضم جاء تشكيل بيراميدز ، كلاً من :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي .

يدخل الأهلي اللقاء بهدف الفوز لتعويض فارق النقاط مع الزمالك فى صراع التتويج باللقب، بعد تأجيل أكثر من مباراة له، حيث يحتل المارد الاحم المركز الثالث برصيد 41 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً ومازال لديه سبعة مباريات مؤجلة.

بينما يحتل بيراميدز المركز العاشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً ومازال لديه 4 لقاءات مؤجلة.