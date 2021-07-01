شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي وبيراميدز فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أنطلقت مباراة الأهلي وبيراميدز على ملعب الأهلي we السلام في الجولة الـ27 لبطولة الدوري المصري.
ويلعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من :
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول ورامي ربيعة وبدر بانون وأكرم توفيق.
خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي.
خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وأفشة ومحمد شريف.
فيما يضم جاء تشكيل بيراميدز ، كلاً من :
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي
خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي .
بينما يحتل بيراميدز المركز العاشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً ومازال لديه 4 لقاءات مؤجلة.