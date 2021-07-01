شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيري: الانتماء للزمالك "شرف".. وأتمنى أقدم إضافة قوية للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك عن سعادته البالغة بعد تفعيل تعاقده مع الزمالك حتى عام 2024، وقال اللاعب: "شرف لي أن أتواجد داخل القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة"، وأكد الجزيري إنه سيسعى خلال الفترة المقبلة ليكون على قدر الثقة والمسؤولية، وأن يكون إضافة قوية للفريق.

وأشار التونسي سيف الجزيرى فى تصريحات للموقع الرسمى، إلى أنه سعيد بدعم جماهير الزمالك، مقدما لهم وعدا ببذل أقصى جهد مع زملائه من أجل حصد الألقاب خلال الفترة المقبلة وقال :"نادي الزمالك كبير، وشرف لأي لاعب أن ينتمي له".

وفعل الزمالك بند الشراء في عقد إعارة سيف الدين الجزيري من المقاولون العرب بناء على رغبة المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون، الذي طالب إدارة الزمالك باستمرار الجزيري مع الفريق، والتعاقد معه بشكل نهائي.

وبمقتضى العقد الجديد الذى وقعه اللاعب يستمر الجزيري مع الزمالك لمدة 3 سنوات مقبلة، وينتهي بذلك عقد اللاعب بنهاية عام 2024، وفعل الزمالك بند الشراء في عقد إعارة سيف الدين الجزيري من المقاولون العرب بناء على رغبة المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون، الذي طالب إدارة الزمالك باستمرار الجزيري مع الفريق، والتعاقد معه بشكل نهائي.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، ويرغب مسئولو النادي الأبيض فى تعزيز خط الهجوم بالموسم المقبل، بضم مهاجم يعوض رحيل مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار لجالطة سراى التركى، الذى تمت إعارته فى شهر يناير الماضى، لمدة موسمًا ونصف، لذا قامت إدارة الزمالك بتفعيل عقد شراء الجزيرى إلى جانب التحرك لحسم صفقة المهاجم الجديد خلال الفترة المقبلة.