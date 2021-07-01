شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. اجتماع بين جلال ومجدى وتدريبات إضافية لشريفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الكرة الاول بالنادى الإسماعيلى استعداداته للقاء الاتحاد السكندري فى بطولة الدورى والمقرر إقامته الأثنين المقبل على ملعب النادى الإسماعيلي .

بدأ المران بمحاضرة استمرت 10 دقائق طالب فيها الجهاز الفنى من لاعبيه الاستمرار فى تقديم الأداء الجيد والنتائج المتميزة من أجل تحسين وضع الفريق فى جدول المسابقة ووضعه فى المكانة التى يستحقها.

بعد المحاضرة تم تقسيم الفريق لمجموعتين لزيادة التركيز والانسجام بين الفريق ، ثم قام الكابتن حمد ابراهيم المدرب العام بقيادة الفريق فى بعض الوحدات البدنية وتدريبات التحرك بدون كرة.

لقطات من المران

وشهد المران حديث مطول بين إيهاب جلال المدير الفنى وعبد الرحمن مجدى جناح الفريق العائد بعد غياب بسبب الإصابة للاطمئنان عليه بعد عودته من الإصابة .

كما شهد المران ايضا تواجد حديث عماد سليمان المشرف على الفريق وتحدث مع المهاجم الشاب مروان شوقي والمدافع مصطفى الزناري لتوعيتهم بالفترة المقبلة وكيفية استغلال الفرصة مع الفريق الأول .

وخاض رضوان شريفي مدافع الفريق لتدريبات اضافية استعدادا لامكانية الاستعانة به في المباريات المقبلة ومنحه الفرصة خاصة بعد الاطمئنان على موقف الفريق الاصفر في جدول الدوري .