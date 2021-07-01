شكرا لقرائتكم خبر عن العيلة و عملية حاجز الأنف وراء إعلان عبد الله عبد السلام اعتزال الطائرة دوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الله عبد السلام نجم الكرة الطائرة بالنادى الأهلى عن قرار إعتزاله اللعبة دوليا مع تقديم إعتذار رسمى للجنة المؤقتة للاتحاد برئاسة سامح حمدى .

و قال عبد السلام فى تصريح خاص للـ" الخليج 365 " أن السبب وراء اتخاذ هذا القرار، التفرغ للعائلة وارتباطه بإجراء عملية فى حاجز الأنف تتسبب فى صعوبة التنفس .

يعد عبد الله عبد السلام أحد أفضل صانع ألعاب على مو العصور فى تاريخ الكرة الطائرة لما حققه من إنجازات قوية سواء مع الأهلى أو على صعيد رحلة الإحتراف الخارجى أو منتخب مصر .

ونجح هذا الموسم فى التتويج مع الأهلى بلقب الدورى الممتاز ، قبل أن يعلن عدم إنضمامه للفراعنة فى الإعداد لبطولة بولندا الدولية .

عبد الله عبد السلام فيمتلك روح القيادة والإدارة الحكيمة فى الملعب واللياقة فى حل أى أزمة تواجه اللاعبين.