شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب يظهر فى استوديو مباراة الأهلى وبيراميدز ويعلن شفاءه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب شفاءه، من وعكة صحية عانى منها خلال الفترة الماضية، وظهر مهاجم فريق الأهلى السابق بالاستوديو التحليلى لمباراة الأهلى و بيراميدز في بطولة الدورى الممتاز، وذلك بقناة أون تايم سبورت مع الإعلامى أحمد شوبير.

وجاء عماد متعب قائلا " أنا الحمدلله دلوقتى تمام و كانت فترة وعدت، ومنظر عينى ده عشان كنت عامل عملية في عينى كيس دهنى عشان كدا بتظهر بالشكل ده ".