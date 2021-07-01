شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب يظهر فى استوديو مباراة الأهلى وبيراميدز ويعلن شفاءه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب شفاءه، من وعكة صحية عانى منها خلال الفترة الماضية، وظهر مهاجم فريق الأهلى السابق بالاستوديو التحليلى لمباراة الأهلى و بيراميدز في بطولة الدورى الممتاز، وذلك بقناة أون تايم سبورت مع الإعلامى أحمد شوبير.
وجاء عماد متعب قائلا " أنا الحمدلله دلوقتى تمام و كانت فترة وعدت، ومنظر عينى ده عشان كنت عامل عملية في عينى كيس دهنى عشان كدا بتظهر بالشكل ده ".
وأثار لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق قلق محبيه بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وسط ترقب لمعرفة نتيجة الفحوصات الطبية التي سيجريها، رغم أنه يرفض نهائيا الحديث عن تفاصيل مرضه في الإعلام.
وتعرض متعب بعد ذلك للإصابة بفيروس كورونا، ثم عاد للظهور تليفزيونيا، مع تغير في ملامح وجهه ووزنه، وذكرت تقارير إعلامية أن متعب أجرى عملية جراحة في عينه، كما رجحت أن تكون تداعيات إصابته بفيروس كورونا وراء حالة الإعياء التي بدت على ملامح وجهه في الفترة الأخيرة و سيتوجه إلى إنجلترا بعد رفع قيود السفر للاطمئنان على صحته بعدما عاني كثيرا خلال إصابته بفيروس كورونا مؤخرا.
ومن حانب أخر أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة بيراميدز المحدد لها التاسعة مساء اليوم على ملعب الأهلي we السلام.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول ورامي ربيعة وبدر بانون وأكرم توفيق.
خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي.
خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وأفشة ومحمد شريف.