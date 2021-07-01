الامارات | سيرخيو راموس إلى سان جرمان بعقد لموسمين

شكرا لقرائتكم خبر عن سيرخيو راموس إلى سان جرمان بعقد لموسمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الصحف الاسبانية اليوم بان المدافع سيرخيو راموس الذي انتهى عقده مع ريال مدريد الاسباني بالامس، توصل الى اتفاق للانتقال الى صفوف باريس سان جرمان الفرنسي مؤكدة معلومات بثتها اذاعة مونتي كارلو الفرنسية. وابرزت صحيفة "آس" في موقعها على الإنترنت بعنوان عريض "سيرخيو راموس في طريقه الى باريس سان جرمان"، في حين تحدثت "ماركا" عن "اتفاق راموس-سان جرمان" على موقعها الرسمي. وكان راديو مونتي كارلو كشف في وقت سابق "اليوم توجه رينيه شقيق راموس الى باريس للتفاوض على بنود العقد وقد تم الاتفاق بين الطرفين"، في حين أكدت "آس" بان "راموس سيوقع على عقد لموسمين".

واجمعت الصحف الاسبانية ايضا على ان راموس سيتوجه الى باريس "في الايام القليلة المقبلة للخضوع للفحص الطبي والتوقيع على العقد". وفي حال انضمامه رسميا، سيلتحق راموس بزميلين سابقين له في ريال مدريد وهما الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس والجناح الارجنتيني انخل دي ماريا.

وعانى راموس في الموسم المنصرم من كثرة الاصابات وتحديداً في فخذه الأيمن وربلة الساق اليسرى وكوفيد-19 وأخيرًا في العضلة الخلفية لفخذه الايسر، ولم يخض سوى 5 مباريات منذ بداية 2021. ولعب راموس طيلة الموسم المنصرم 21 مباراة في مختلف المسابقات، وهو أدنى عدد له من المباريات خلال 15 موسماً قضاها في رحاب النادي.

وخسر راموس مركزه في المنتخب الوطني حيث كان أبرز الغائبين عن نهائيات كأس أوروبا 2020 بعد استبعاده المفاجئ عن القائمة النهائية المشاركة حالياً في البطولة القارية المؤجلة من الصيف الماضي بسبب فيروس كورونا.

ويحمل راموس الرقم القياسي لعدد المباريات الدولية مع "لا روخا" حيث لعب 180 مباراة، وسجل 23 هدفاً، وهو ثامن أفضل هداف في تاريخ المنتخب. دافع عن ألوان اسبانيا في أربعة مونديالات و3 نهائيات لكأس أوروبا. كما لعب دوراً بارزاً في فوز المنتخب بمونديال 2010 في جنوب إفريقيا وبالبطولة القارية عامي 2008 و2012.

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