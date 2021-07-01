شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر الأهلي (0) بيراميدز (0) لحظة بلحظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يوفر «المصري اليوم» لزواره وعشاق الكرة المصرية خدمة متابعة مباراة الأهلي وبيراميدز في إطار مباريات الجولة الـ27 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وسيدخل المدرب الجنوب أفريقي موسيماني مباراة اليوم بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - ياسر ابراهيم - بدر بانون - أكرم توفيق.

خط الوسط: آليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

فيما اختار المدرب اليوناني الجديد تاكيس جونياس التشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي.

خط الهجوم: إبراهيم عادل.

ستبدأ المتابعة المباشرة مع انطلاق اللقاء.