شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي يطيح بيراميدز قبل لقاء الأهلي في الدوري: سأشجع الفريق الأحمر .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إكرامي الشحات حارس مرمى منتخب مصر والأهلي الأسبق، إنه سيشجع النادي الأهلي خلال مباراته أمام بيراميدز المقرر إقامتها اليوم الخميس عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

وقال إكرامي خلال تصريحاته المتلفزة، إن أداء لاعبي الأهلي خلال الفترة المقبلة مميزا ولكن ينقصه الكرة الحلوة المعتاد عليه جماهير القلعة الحمراء منذ قديم الأزل. أضاف: أنه غير متفق تماما مع إدارة بيراميدز بسبب تعيين تاكيس جونياس لمدة 3 أشهر فقط، فضلا عن أفكاره لاتتناسب مع اللاعب المصري.