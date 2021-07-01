شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استقبال 7 أهداف.. الرجاء يرفض إكمال مواجهة الحمام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

شهدت مباراة الحمام والرجاء في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الثانية بمجموعة بحري حادثة غريبة ونادرة التكرار.

وتمكن فريق الحمام من تسجيل 7 أهداف حتى الدقيقة 65 مقابل هدف وحيد للرجاء، ليقوم لاعبو الأخير بمغادرة الملعب مفضلين الانسحاب عن إكمال اللقاء.

وفضلت إدارة الرجاء إشراك لاعبي فريق الشباب في المباراة، نظراً للابتعاد عن المنافسة، فيما ضمن الفوز بقاء الحمام الذي كان يصارع من أجل تفادي الهبوط إلى الدرجة الثالثة.

وكان فريق فاركو قد حسم بطاقة الصعود إلى الدوري الممتاز عن مجموعة بحري، بعد منافسة شرسة مع حرس الحدود، حيث حسمها الأول بفارق الأهداف.