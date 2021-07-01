وزارة الشباب تناقش خطط نشاط اتحادات السلة والدراجات والكونغ فو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش القائم بأعمال وكيل قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة خالد خليفي، اليوم، مع رؤوساء الاتحاد اليمني للسلة عبدالستار الهمداني والاتحاد العام للدراجات محمد عيدروس، والاتحاد العام للكونغ فو محمد طارش، خطة انشطتهم للموسم الرياضي ٢٠٢١- ٢٠٢٢م، بما تتضمنه من بطولات محلية ومشاركات خارجية ودورات تحكيمية.



وأكد الوكيل خليفي، أن هذه اللقاءات مع رؤساء الاتحادات تهدف إلى مناقشة التصورات المقدمة منها لإقرارها ضمن روزنامة للموسم الجديد المقرر إقامتها خلال المدة من شهر سبتمبر ٢٠٢١وحتى مارس٢٠٢٢م .. لافتا إلى حرص الوزارة على عودة النشاط الرياضي الموسمي المنظم بشكل تدريجي يتوافق مع الإمكانيات المالية المتاحة ويحقق الأهداف المرسومة.

وعبر خليفي عن تقديره للجهود التي تبذلها الاتحادات الرياضية في سبيل الحفاظ على استمرار المشاركات المحلية والخارجية رغم كل الظروف.

من جانبهم استعرض رؤساء اتحادات السلة والدراجات والكونغ فو، خطط اتحاداتهم للنشاط الداخلي والخارجي والدورات التدريبية، فضلًا عن الأمور اللوجستية الأخرى.