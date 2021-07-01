شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز.. طاهر وأفشة وشريف فى خط الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة بيراميدز المحدد لها التاسعة مساء اليوم على ملعب الأهلي we السلام.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ورامي ربيعة وبدر بانون وأكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وأفشة ومحمد شريف.

يدخل الأهلي اللقاء بهدف الفوز لتعويض فارق النقاط مع الزمالك فى صراع التتويج باللقب، بعد تأجيل أكثر من مباراة له، حيث يحتل المارد الاحم المركز الثالث برصيد 41 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً ومازال لديه سبعة مباريات مؤجلة، بينما يحتل بيراميدز المركز الحادى عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً ومازال لديه 4 لقاءات مؤجلة.