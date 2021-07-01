شكرا لقرائتكم خبر عن قلب أحمر.. أول تعليق من التونسى سيف الجزيرى بعد توقيعه رسميا للزمالك 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم التونسى سيف الدين الجزيرى، عن سعادته بالتوقيع لنادى الزمالك فى عقد يمتد لمدة 3 مواسم ينتهى نهاية موسم 2024، بعد تفعيل إدارة الزمالك عقد شراء الجزيرى، من نادى المقاولون العرب.



الجزيرى بعد التوقيع مع رئيس لجنة إدارة الزمالك

ونشر الجزيرى، عبر حسابه على انستجرام، صورة له مع التيشيرت الأبيض وبجواره حسين لبيب، رئيس لجنة إدارة نادى الزمالك، صحبها بتعليق إيموشن قلب أحمر.





وبمقتضى العقد يستمر الجزيرى مع الزمالك لمدة 3 سنوات مقبلة، وينتهى بذلك عقد اللاعب بنهاية عام 2024، وفعل الزمالك بند الشراء فى عقد إعارة سيف الدين الجزيرى من المقاولون العرب بناء على رغبة المدير الفنى للفريق باتريس كارتيرون، الذى طالب إدارة الزمالك باستمرار الجزيرى مع الفريق، والتعاقد معه بشكل نهائى.

كما احتفل لاعبو الزمالك، بعيد ميلاد محمد عبد الشافى لاعب الفريق خلال مران اليوم وأقام لاعبو الزمالك ممرا شرفيا لعبد الشافى قبل انطلاق تدريب اليوم للاحتفال بعيد ميلاده ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويعتلى الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 61 نقطة، ويرغب مسئولو النادى الأبيض فى تعزيز خط الهجوم بالموسم المقبل، بضم مهاجم يعوض رحيل مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار لجالطة سراى التركى، الذى تمت إعارته فى شهر يناير الماضى، لمدة موسمًا ونصف، لذا قامت إدارة الزمالك بتفعيل عقد شراء الجزيرى إلى جانب التحرك لحسم صفقة المهاجم الجديد خلال الفترة المقبلة.