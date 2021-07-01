شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يبحث عن هدفه الثانى فى شباك الأهلى بالمباراة الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد أحمد الشيخ لاعب نادى بيراميدز الحالي والأهلى السابق، قائمة الفريق السماوى بعد غياب طويل لمواجهة الأهلى في التاسعة مساء اليوم الخميس على ملعب الأهلى وي السلام.

وضم اليوناني تاكيس جونياس كلا من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - إيريك تراوري - أحمد توفيق - أحمد الشيخ - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - رمضان صبحي

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس

وينتظر أحمد الشيخ المشاركة في تشكيل بيراميدز أمام الأهلى، لتكون المباراة الخامسة التي يلعبها ضد فريقه السابق، بعدما خاض 4 مباريات مع مصر المقاصة ضد الأهلى سجل خلالها هدفا فقط وأهدر ركلة جزاء، فهل ينجح في التسجيل للمرة الثانى أمام المارد الأحمر ولكن بقميص بيراميدز.

في المقابل، جاءت قائمة الأهلى كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية وحسين الشحات وأليو ديانج وأفشة وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن.