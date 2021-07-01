شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى وجهاز المنتخب يحضرون مباراة الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، وأعضاء الطاقم الفني طارق مصطفي وأحمد ايوب وسيد معوض وأيمن طاهر مباراة الاهلي وبيراميدز مساء اليوم، باستاد السلام، حيث يتابع الجهاز الفني العناصر المرشحة عن قرب للاستقرار على القائمة التي ستمثل مصر في مواجهتي منتخبي انجولا والجابون خلال الأجندة القادمة.

ويستعد فريق الاهلى لمواجهة من العيار الثقيل أمام ضيفه بيراميدز، فى التاسعة مساء اليوم الخميس في قمة الجولة 27 للدوري والتى تشهد عودة المارد الاحمر للإيجيبشن ليج بعد غياب دام 50 يوماً بسبب الارتباطات الافريقية ، ويرغب الجنوب افريقى بيتسو موسيماني المدير الفنى للأهلى في تحقيق الفوز الأول على بيراميدز تحت قيادته حيث واجه بيراميدز في مباراتين منذ توليه مسئولية تدريب الأهلي وتعادل في المباراتين سلبيا، ويرغب في تحقيق الفوز الأول على الفريق السماوي في موقعة اليوم، باعتبارها فاصلة في مشوار الأهلي نحو الحفاظ على لقب الدوري.

وأدار موسيمانى مباريات كُبرى للأهلى بشكل جيد وخرج منها بهدفه المأمول، حيث نجح فى الفوز على الزمالك (2_1) فى نهائى أفريقيا وحصد اللقب الأفريقى التاسع للأهلى، ولكنه كان متهماً دائماً بأن الفريق لايؤدى بطريقة جيدة تحت قيادته الفنية، ولكن مع اكتمال صفوف المارد الأحمر وتعافى المصابين وحصول اللاعبين على راحة ستة أيام من ضغط المباريات ظهر الاهلى بصورة مغايرة تماماً وأطاح بالترجى التونسى برباعية دون رد بمجموع مباراتى الذهاب والعودة.

قاد موسيمانى الأهلى فى 46 مباراة فاز فى 33 وتعادل فى 9 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 87 هدفا وتلقت شباكه 31 هدفا، ويبحث موسيمانى عن التتويج بدورى الأبطال الأفريقى للمرة الثالثة فى تاريخه، حيث توج موسيمانى ببطولتين لدورى الأبطال واحدة مع صن دوانز فى 2016 والأخرى مع الأهلى 2020، وسيواجه مواطنه كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى المباراة النهائية بهذه النسخة.