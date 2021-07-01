شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر لـ"الخليج 365": لا أعلم شيئا عن مفاوضات سيراميكا مع أحمد سامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة حقيقة الأنباء التي تداولت عن دخول مسئولي سيراميكا في مفاوضات مع أحمد سامى المدير الفني للفريق السكندري.

أكد رئيس نادى سموحة في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه لا يعلم شيئا عن مفاوضات سيراميكا مع أحمد سامى لافتا إلى أنه لا يريد تشتيت ذهن لاعبيه في الفترة الحالية.

وفى سياق متصل تدرس إدارة نادى سيراميكا إمكانية إجراء تغيير الجهاز الفني ولكن تم إرجاء الأمر لما بعد مواجهة أسوان المقرر لها في الخامسة مساء غدا الجمعة ، على ملعب استاد السويس، بالجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وغابت الانتصارات عن فريق سيراميكا في أخر 5 مباريات حيث خسر أمام إنبي بهدفين نظيفين وتعادل مع سموحة بهدف لمثله وتعادل مع طلائع الجيش بهدفين مقابل هدفين وخسر أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" عدم رضاء إدارة نادى سيراميكا عن نتائج الفريق مؤخرا خصوصا بعدما كان المسئولين يرغبوا في تواجد الفريق بالمراكز المتقدمة من جدول الدوري بعد التدعيم بأفضل النجوم الكبار في بداية الموسم.

عنف ضياء السيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، لاعبيه بعد النتائج السلبية التي عانى منها الفريق مؤخرا، وأثرت على ترتيبه في جدول الدورى المصري وكان أخرها السقوط أمام الجونة في الجولة 27.

وأظهر السيد العين الحمرا للاعبيه بعدما كانت الخسارة أمام الجونة بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير حيث لام المدرب لاعبيه على إهدار الفرص وعدم استغلالها بالشكل الأمثل وحملهم مسئولة السقوط أمام الفريق الساحلى بعدما كانوا متقدمين بهدفين لم يحافظوا عليهما.

ومنح ضياء السيد لاعبيه فرصة أخيرة لتصحيح المسار والعودة إلى النتائج الإيجابية في المباراة المقبلة المقرر لها أمام أسوان على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى.

وفى سياق متصل قال ضياء السيد، المدير الفني لـ"سيراميكا"، إن فريقه يتعرض لظلم تحكيمى متكرر، موضحا أن الأخطاء زادت عن الحد المسموح به، وكلفت لاعبيه خسارة مباريات مهمة أثرت على ترتيب الفريق في جدول الدوري.