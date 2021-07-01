شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. غياب أوباما وإمام عاشور.. وتأهيل حازم إمام وعبد الله جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك، تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم، وفضل الجهاز الفني خوض اللاعب لتدريبات خفيفة في صالة الجيمانيزيوم، استعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق ويخشى الجهاز الفني من التسرع في مشاركة اللاعب بالتدريبات الجماعية حتى لا تتجدد الإصابة ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

فيما أدى عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم خلال مران اليوم ويخضع عبد الله جمعة لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرا ويعاني عبد الله جمعة من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، مما تسبب في ابتعاده عن التدريبات الجماعية والمباريات في الفترة الماضية.

كما فضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تخفيف الحمل البدني على اللاعبين خلال تدريبات الفريق اليوم الخميس.

بينما حصل الثنائي يوسف إبراهيم "أوباما" وإمام عاشور لاعبا الزمالك، على راحة من مران اليوم الخميس ويغيب الثنائي عن مباراة الفريق المقبلة أمام غزل المحلة في الدوري بسبب الإيقاف للحصول على البطاقة الصفراء الثالثة، ومن المقرر أن يحتفل يوسف أوباما بزفافه يوم الثلاثاء فى أحد فنادق منطقة التجمع الخامس.