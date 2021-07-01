شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يتحدى الزمالك ويظهر فى فسحة بحرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الصراع بين النجم التونسى فرجانى ساسى وإدارة نادى الزمالك، سوف يتصاعد خلال الأيام المقبلة، بعد رفض اللاعب العودة للتدريبات واستكمال فترة تعاقده مع الفريق حتى نهاية الموسم، خاصة بعد اتخاذ خطوات جادة لحفظ حقوق النادى.

النجم التونسى، ظهر فى مقطع فيديو وهى يتنزه ويقضى إجازته فى البحر وركوب "جيت سكى"، مع صديقه اللاعب عماد اللواتى، نجم النادى الصفاقسى التونسى، نشره الأخير عبر ستورى حسابه على انستجرام.





وفى نفس السياق، بدأت إدارة نادى الزمالك فى اتخاذ خطوات جادة لحفظ حقوق النادى ضد التونسى الدولى فرجانى ساسى لاعب الفريق، الذى رفض العودة للانتظام فى تدريبات الزمالك بداعى انتهاء تعاقده بنهاية يونيو الماضي.





وجهزت إدارة الزمالك ملفا كاملا عن العقوبات التى تم توقيعها على فرجانى ساسى مع نسخة من لائحة الفريق للاستشهاد بها فى فترة انقطاعه عن التدريبات ، والتى امتدت من يوم 17 يونيو الماضى ، وذلك بعدما أبلغ محامى ساسى إدارة الزمالك أنه لن يعود وتم انهاء التعاقد بنهاية يونيو الماضي.

وسيتم إرسال الملف لاتحاد الكرة لتوقيع الغرامات على فرجانى ساسى وتوثيقها تمهيدا لارسالها للفيفا فى حال لجوء اللاعب للاتحاد الدولى وتقديم شكوى ضد الزمالك، بشأن مستحقاته المتبقية من لموسم الحالى والبالغة نحو 450 ألف يورو.

من جانبه أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة التى تدير نادى الزمالك، أن محامى التونسى فرجانى ساسى أبلغنا بعدم عودة اللاعب إلى مصر مرة أخرى وانتهاء علاقته بالزمالك.

وقال حسين لبيب فى تصريحات لبرنامج زملكاوى على قناة الزمالك : "محامى الزمالك كلم محامى التونسى فرجانى ساسى من 4 أيام، والأخير أبلغه أن ساسى لن يعود وعقده انتهى وعلاقته انتهت بالزمالك".