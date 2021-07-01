شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بنى عبيد والمالية لدورى القسم الثالث وانسحاب الرجاء بعد السباعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد هبوط 4 فرق من المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى "المظاليم" إلى دورى القسم الثالث، وهم بيلا والجزيرة المطروحى وبنى عبيد ومالية كفر الزيات، وذلك بعد نهاية الجولة الأخيرة من منافسات هذه المجموعة بدورى المظاليم، كما شهدت تلك الجولة تعرض الرجاء المطروحى الذى تواجد من قبل فى الدورى الممتاز لخسارة ثقيلة بسباعية أدت إلى عدم استكماله لقاءه مع الحمام المطروحى.

فيما نجح فريق فاركو فى الصعود لدورى الأضواء للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز على بنى عبيد بثلاثية نظيفة ليتأهل برصيد 64 نقطة وبفارق الأهداف عن حرس الحدود الذى حقق فوزا خارج ملعبه على دكرنس بثلاثة أهداف مقابل هدف .

وفى مباريات البقاء بالدورى حول دمنهور تأخره فى الشوط الأول بهدف مقابل للاشئ للفوز بثلاثية فى الشوط الثانى على الجزيرة المطروحى رافعا رصيده إلى 33 نقطة فى المركز الحادى عشر بينما هبط المنافس لدورى القسم الثالث ، كما تعادل كفر الشيخ على ملعبه أمام مالية كفر الزيات بهدف لمثله ليستمر بالمسابقة ويهبط المالية بصحبة الجزيرة وبنى عبيد وبيلا .

وفى مباريات تحسين المراكز تعادل الأوليمبى وأبو قير للأسمدة سلبيا، كما فاز المنصورة على سبورتنج بهدفين مقابل هدف، وبلدية المحلة على بيلا بخماسية نظيفة بينما حقق الحمام فوزا كبير على شقيقه الأكبر الرجاء بسباعية مقابل هدف وهو ما أدى لإنسحاب الرجاء قبل نهاية المباراة.