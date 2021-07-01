شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو أول الصاعدين رسمياً إلى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق فاركو في التأهل رسمياً إلى الدوري الممتاز ، بعد حسم الصراع حول الصاعد من المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى مع فريق حرس الحدود، عقب الفوز علي بني عبيد في الجولة الأخيرة للمجموعة 3-0 .

وبالفوز علي بني عبيد وصل فاركو إلى النقطة 64 متساوياً مع حرس الحدود الذي فاز أيضاً على دكرنس بنتيجة 3-1 ولكن فاركو حسم التأهل بفارق الأهداف عن حرس الحدود.

وتمكن فاركو في حسم الصراع مع فريق حرس الحدود الذي وصل إلى الأسبوع الأخير من المسابقة بعد وقوع الأخير في فخ الهزيمة على ملعبه أمام كفر الشيخ ليتوقف رصيده عند 61 نقطة في الجولة السابقة ، في الوقت الذى حقق فاركو فوزا ثمينا على بيلا بهدفين نظيفين ليتساوى الفريقان في رصيد النقاط 61 نقطة وأن احتل أبناء الإسكندرية المركز الأول بسبب فارق الأهداف ، حيث كان يحتاج فاركو الفوز علي بني عبيد للصعود الي الدوري كأول المتأهلين من القسم الثاني ، دون النظر علي نتيجة حرس الحدود ودكرنس .