تقرير.. معلومات عن فاركو الصاعد حديثا للدوري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

بفوزه على بني عبيد بنتيجة بثلاثة أهداف دون رد، حسم فريق فاركو تأهله التاريخي إلى بطولة الدوري المصري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

والتقى الفريقان اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة دوري الدرجة الثانية المصري (مجموعة بحري).

من هو نادي فاركو؟

1- تأسس النادي في عام 2010.

2- مقر النادي في منطقة العامرية بالأسكندرية.

3- عز الدين ياشار هو رئيس النادي الذي تخرج في الجامعة الأمريكية.

4- لعب فريق فاركو موسمين في دوري الدرجة الرابعة وكان قريبا من الصعود للدرجة الثالثة في أول موسم لولا إلغاء النشاط بسبب أحداث بورسعيد.

5- صعد إلى الدرجة الثالثة موسم 2013/2014، ومنه إلى دوري الممتاز ب -في الموسم التالي- تحت قيادة المدرب أحمد كنص.

6-يخوض الفريق مبارياته على ملعب ستاد حرس الحدود "المكس"، وأحيانا على ملعب برج العرب بالأسكندرية وأحيانا أخرى في ملعب الأسكندرية.

7- يقود الفريق فنيا المدرب مجدي عبد العاطي، عاطف حنفي "مدير الكرة"، عمرو فهيم ومحمد ثابت صاروخ "مدرب عام"، جون إدوارد "المشرف العام على فريق الكرة"، أحمد خطاب "مدرب مساعد"، عصام محمود "مدرب حراس" ومجدي وهبي "طبيب الفريق".

8- تولى عبد العاطي تدريب الفريق بعد مرور 3 أسابيع من بداية الدوري، خلفًا لأحمد عاشور.

9- أبرم عبد العاطي 12 صفقة في الانتقالات الشتوية ساعدت الفريق على التقدم بمراكز الدوري والمنافسة على الصعود للدوري الممتاز.

10- هداف الفريق الحالي هو اللاعب علي بهيج برصيد 12 هدف، وينافس أيضًا على لقب هداف المجموعة.