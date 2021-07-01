بطاقة الصعود الأولى.. تأهل تاريخي لفاركو بعد ثلاثية في مرمى بني عبيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حصد فريق فاركو بطاقة التأهل الأولى للموسم المقبل من الدوري الممتاز 2021/2022 بعد الفوز على نظيره بني عبيد بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس في ختام دوري الدرجة الأولى.

وسجل ثلاثية فاركو في مرمى بني عبيد كلًا من أحمد عوض (هدفين) وأحمد فهمي الذي سجل الهدف الثالث.

وبهذا الفوز رفع فاركو رصيده إلى النقطة 64 ليحصد بطاقة التأهل بغض النظر عن نتيجة فريق حرس الحدود خلال مباراته أمام نظيره دكرنس التي تُقام في التوقيت ذاته ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وكان فاركو قد دخل للمباراة في صدارة مجموعته برصيد 61 نقطة متساويًا مع حرس الحدود ولكن يتفوق بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة لذا حسم له الفوز حصد بطاقة التأهل عن مجموعة بحري.

ويُعد تأهل فاركو للدوري الممتاز الأول في تاريخه لينتظر الصاعدين من مجموعتي القاهرة والصعيد.