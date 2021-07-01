مصدر: عرض تركي لديانج والأهلي يرفض مناقشته من أجل دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

كشف مصدر أن هناك إتصالات جرت على مدار اليومين الماضيين بين إحدي شركات التسويق ومسئولي الأهلي حول وجود عرض من جالاتا سراي التركي لضم المالي أليو ديانج.

وقال المصدر في تصريحاته ليلا كورة أن هناك إحدي شركات التسويق تحدثت حول رغبة النادي التركي في ضم ديانج خلال فترة الإنتقالات الصيفية .

وأضاف أن النادي التركي يستفسر من الأهلي عن رغبته في التخلي عن لاعب الوسط المالي وشروطه المالية .

فيما كشف مصدر بالأهلي أن الجهاز الفني أغلق كل الملفات الخاصة بموقف المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الاو لكرة القدم حتى الإنتهاء من مواجهة كايزر تشيفز بنهائي دوري الأبطال الافريقي المقرر لها حتي الآن 17 يوليو المقبل بالمغرب.

وقال المصدر :"لا مجال لمناقشة أي شيء قبل خوض النهائي الأفريقي أمام كايزر تشيفز لفرض الإستقرار الفني داخل صفوف الفريق وزيادة معدلات التركيز".

وأضاف: "أليو ديانج لاعب رائع ودون شك هناك إتصالات من بعض الوكلاء وشركات التسويق لكن أخطرنا الجميع بغلق هذا الأمر حتي بعد 17 يوليو".

وأوضح: "هذا القرار ينطبق على موقف ديانج وغيره..وحميع اللاعبين تتفهم ذلك وتدرك المسئولية الملقاه علي عاتقها لإسعاد الجماهير".

وتابع:" لدينا هدف محدد وهو التتويج باللقب العاشر لدوري أبطال أفريقيا وهذا هو الأهم..تركيزنا في مباريات الدوري ثم مواجهة كايزر تشيفز وبعدها سيكون لدينا وقت جيد لدراسة كافة ملفات العروض".