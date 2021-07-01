مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز في بث مباشر يلا شوت بالدوري المصري

تابع تغطية حية لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز في بث مباشر يلا شوت بالدوري المصري ضمن قمة مباريات اليوم الخميس 1-7-2021 لحساب الجولة 27.

يستهل الاهلي مشواره في بطولة الدوري المصري بعد غياب طويل منذ يوم 10 مايو الماضي عندما تعادل مع الزمالك 1-1 في الجولة 21 وذلك بسبب انشغاله في المسابقات الأفريقية.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي وبيراميدز في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، وتقام المباراة على ستاد السلام.

وتنقل مباراة الاهلي وبيراميدز في الدوري المصري على قناة أون تايم سبورت 1 ويتولي مهمة التعليق عليها كل من مدحت شلبي وبلال علام.

يدخل الاهلي المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، جمعهم من 19 مباراة أقل 8 مباريات عن المتصدر الزمالك برصيد 61 نقطة، والوصيف المصري البورسعيدي برصيد 43 نقطة، وحقق المارد الأحمر الفوز في 12 مباراة وتعادل في 5 مباريات وتعرض لهزيمتين.

على الجانب الآخر يحتل بيراميدز المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة جمعهم من 22 مباراة حيث حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 10 مباريات وتعرض لأربع هزائم.

ويخوض النادي الاهلي لقاء بيراميدز بمعنويات مرتفعة بعد وصوله للمباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما أطاح بفريق الترجي التونسي من نصف النهائي بنتيجة 4-صفر في مجموع لقاءي الذهاب والعودة، ويلتقي الشياطين الحمر بنظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية الذي سيقام يوم 17 يوليو المقبل في المغرب.

في المقابل ودع بيراميدز بطولة الكونفدرالية الأفريقية على يد الرجاء المغربي الذي وصل للنهائي بركلات الترجيح حيث تعادل الفريقان في مباراة الإياب بالدار البيضاء دون أهداف، وهي نفس نتيجة مواجهة الذهاب في القاهرة، قبل أن يتفوق الرجاء (5-4) بركلات الترجيح، ويتأهل للمباراة النهائية.

وألتقى الاهلي وبيراميدز في 11 مناسبة قبل مباراة اليوم حيث تقاسم الفريقان عدد مرات الفوز بأربع مباريات لكل فريق بينما سيطر التعادل بينهم على 3 مواجهات.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الاهلي وبيراميدز في الدوري المصري هذا الموسم والذي أقيم يوم 26-1-2021 على ستاد الدفاع الجوي قد انتهي بالتعادل السبلي.