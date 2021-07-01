مشاهدة مباراة وفاق سطيف وشباب قسنطينة في بث مباشر بـ البطولة الجزائرية موبيليس

يقدم لكم موقع الخليج 365 تغطية حية لمشاهدة بث مباشر مباراة وفاق سطيف وشباب قسنطينة، المقرر لها ضمن مباريات اليوم الخميس 1 يوليو 2021، في الجولة 28 من البطولة الجزائرية المحترفة موبيليس.

يدير مباراة وفاق سطيف وشباب قسنطينة الحكم سعيد عوينة الذي أدار ثلاث مباريات في الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس خلال شهر يونيو الماضي، الأولى بين شباب بلوزداد وشبيبة سكيكدة، والثانية بين مولودية وهران ومولودية الجزائر، والثالثة بين نصر حسين داي وشبيبة الساورة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 17:45 بتوقيت جرينيتش والجزائر، الساعة 18:45 بتوقيت مصر، الساعة 19:45 بتوقيت السعودية و20:45 بتوقيت سلطنة عُمان.

وستنقل القناة الجزائرية الرياضية لقاء وفاق سطيف وقسنطينة في بث مباشر من ملعب 8 ماي 1945.

وفي نفس توقيت مباراة وفاق سطيف وشباب قسنطينة تقريبًا، ستقام مباراة بين شبيبة الساورة وشبيبة القبائل، وأخرى بين اتحاد بسكرة وأولمبي المدينة، عند الساعة 18:00 بتوقيت الجزائر.

ويحتل وفاق سطيف المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 56 نقطة من 27 مباراة، بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثاني شباب بلوزداد والذي لعب 26 مباراة.

أما النادي الرياضي القسنطيني فيحتل المركز السادس في جدول ترتيب البطولة الجزائرية المحترفة برصيد 43 نقطة متفوقًا بنقطة واحدة عن اتحاد العاصمة صاحب المركز السابع.

وسيعمل النادي الرياضي القسنطيني على تحقيق الفوز من أجل مواصلة منافسة مولودية الجزائر واتحاد العاصمة وشبيبة القبائل على المركزين الخامس والسادس المؤهلين إلى البطولة العربية للأندية الموسم المقبل 2022/2021.

لكن المهمة لن تكون بالسهلة أمام وفاق سطيف الذي يمر بفترة مميزة، كما أنه هزم القسنطيني في مباراة الذهاب هذا الموسم بهدف دون رد سجله أحمد قندوسي على ملعب عابد حمداني ضمن الجولة التاسعة يوم 22 يناير الماضي.

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