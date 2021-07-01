جدول مواعيد مباريات العراق في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا المرحلة الأخيرة

كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على تويتر عن جدول مواعيد مباريات منتخب العراق الأول في المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ظهر اليوم الخميس 1 يوليو 2021.

وسُحبت صباح اليوم الخميس في ماليزيا، قرعة المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، ووُضع منتخب العراق في المجموعة الأولى رفقة 3 منتخبات عربية أخرى هم الامارات وسوريا ولبنان، بالاضافة إلى منتخبي ايران وكوريا الجنوبية أحد أهم القوى الكروية في القارة الصفراء على مدار السنوات الـ 20 الماضية.

وستنطلق مباريات منتخب العراق في المرحلة الثالثة والأخيرة المؤهلة مباشرة إلى مونديال قطر 2022، في الموافق الثاني من سبتمبر 2021 أمام منتخب كوريا الجنوبية.

وبعد 5 أيام فقط من هذه المواجهة الصعبة، سيكون المنتخب العراقي على موعد ناري جديد أمام المنتخب الايراني في الجولة الثانية من التصفيات يوم 7 سبتمبر.

وكان منتخب العراق قد نجح في بلوغ المرحلة الاخيرة من التصفيات بفضل احتلاله للمركز الثاني في دور مجموعات المرحلة الثانية برصيد 17 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ايران.

وفاز منتخب العراق بخمس مباريات خلال دور مجموعات المرحلة الثانية وتعادل في مناسبتين، وخسر مرة واحدة كانت في الجولة الختامية بهدف دون رد أمام إيران.

جدول مواعيد مباريات العراق في المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم

الجولة الأولى: 2 سبتمبر 2021 | كوريا الجنوبية والعراق

الجولة الثانية: 7 سبتمبر 2021 | العراق وايران

الجولة الثالثة: 7 أكتوبر 2021 | العراق ولبنان

الجولة الرابعة: 12 أكتوبر 2021 | الامارات والعراق

الجولة الخامسة: 11 نوفمبر 2021 | العراق وسوريا

الجولة السادسة: 16 نوفمبر 2021 | العراق وكوريا الجنوبية

الجولة السابعة: 27 يناير 2022 | ايران والعراق

الجولة الثامنة: 1 فبراير 2022 | لبنان والعراق

الجولة التاسعة: 24 مارس 2022 |العراق والامارات

الجولة العاشرة: 29 مارس 2022 | سوريا والعراق