شكرا لقرائتكم خبر عن ممر شرفي من لاعبي الزمالك إحتفالا بعيد ميلاد عبد الشافى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعيد ميلاد محمد عبدالشافي لاعب الفريق خلال مران اليوم.

وأقام لاعبو الزمالك ممرا شرفيا للاعب قبل انطلاق تدريب اليوم للاحتفال بعيد ميلاده.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.