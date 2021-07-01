شكرا لقرائتكم خبر عن كونتي: لوكاكو احد افضل المهاجمين فى العالم وإيطاليا لن تكون صيدا سهلا لبلجيكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لإنتر ميلان، ان منتخب إيطاليا لن يكون صيدا سهلا لمنتخب بلجيكا في المباراة المقررة بينهما غدا الجمعة في اطار منافسات ربع نهائي بطولة امم اوروبا 2020 «يورو 2020».

وقال كونتي في تصريحات إعلامية، «إنها بطولة أوروبية خاصة بسبب وباء كورونا الذي أثر بشكل كبير على استعداد الفرق، حتى المرشحة للفوز باللقب تأثرت بالفعل، في بعض الحالات يفضل المدربون الجودة والحل الفردي، هذا الوباء لم يسمح لنا بالعمل على هوية المباريات، مع ذلك، إيطاليا هي أحد الفرق التي تعتبر استثناء لأنها وجدت توازنا بين الهجوم والدفاع، والعمل الجماعي».

وأضاف كونتي، «إيطاليا لم تخسر لـ 31 مباراة وهذا ليس صدفة، بالمقارنة مع إيطاليا في عام 2016، هناك بعض التشابهات، فالنقطة المشتركة والأكثر أهمية هي أننا نتحدث عن فريقين لهما توازنهما وهويتهما الخاصة، إيطاليا مع مانشيني فريق حقيقي وجاهز للتحدي دائما، لا أعتقد أن بلجيكا هي المرشح الأوفر حظا، ستكون مباراة متوازنة، الأمر سيعتمد على التصميم والنية والاهتمام بالتفاصيل، وبعد ذلك بالطبع على إمكانية الاعتماد على أفضل تشكيل».

وأشار كونتي، أن روميلو لوكاكو مهاجم النيراتزوري ومنتخب بلجيكا، من أفضل المهاجمين في العالم بالوقت الحالي، قال كونتي، «في الوقت الحالي إنه أحد أفضل المهاجمين في العالم، كان لديه بالفعل مهارات بدنية وفنية مهمة، لكن في عامين جعلناه يتقدم أكثر، حضوره في المباراة وعمله الجماعي وقدرته التهديفية تحسنت».