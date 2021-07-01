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مران الزمالك.. حازم إمام يؤدي تدريبات استشفائية

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم.

وفضل الجهاز الفني خوض اللاعب لتدريبات خفيفة في صالة الجيمانيزيوم استعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

ويخشى الجهاز الفني من التسرع في مشاركة اللاعب بالتدريبات الجماعية حتى لا تتجدد الإصابة.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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