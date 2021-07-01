شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. كارتيرون يخفف الحمل البدني للاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تخفيف الحمل البدني على اللاعبين خلال تدريبات الفريق اليوم الخميس.

جاء قرار المدير الفني بتخفيف الحمل التدريبي بسبب ارتفاع درجة الحرارة، حتى لا يتعرض لاعبو الفريق للإرهاق.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.