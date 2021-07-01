شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال تاريخي وبكاء .. جماهير ويمبلدون يصفقون لمكتشفة لقاح أسترازينكا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت بطولة ويمبلدون الدولية للتنس حدثاً تاريخياً بعد ظهور «سارة جيلبرت» صاحبة اكتشاف لقاح أوكسفورد أسترازينكا وذلك بعد عامين من توقف المسابقة بسبب فيروس كورونا.

واستقبلت الجماهير والحضور المتواجد في المدرجات «سارة جيلبرت» بتصفيق حار وحفاوة كبيرة وهو ما تسبب في بكائها حيث لم تتمالك دموعها من الاستقبال التاريخي التي حظيت به.

وجلست جيلبرت في المقعد المخصص لملكة بريطانيا إليزابيت الثانية في لافتة رائعة من منظمي الحدث الرياضي الكبير.

وأشاد بوريس جونسون رئيس الحكومة الإنجليزية بما شاهده ملعب ويمبلدون معبراً عن فخره بما قدمته السيدة سارة جلبرت للإنسانية من مواجهة كورونا والمساهمة في عودة الحياة إلى طبيعتها.