تعرف على موعد مباراة بلجيكا وإيطاليا في يورو 2020 والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

ضرب منتخب بلجيكا موعدا ناريا مع نظيره الإيطالي في الدور ربع النهائي لبطولة يورو 2020، بعدما أقصى المنتخب البرتغالي حامل اللقب.



وسيواجه "الشياطين الحمر" منتخب "الأزوري" في الدور ربع النهائي من البطولة، ويبحث كل منهما عن الإطاحة بالآخر وبلوغ المربع الذهبي.

يستضيف ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية، مباراة منتخب بلجيكا ضد إيطاليا، مساء يوم الجمعة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 بتوقيت أبوظبي.

تقوم شبكة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة، ببث المباراة على الهواء مباشرة عبر قناتي "beIN Sports HD 1 Max"، و"beIN Sports HD 2 Max".

وكان المنتخب البلجيكي تأهل إلى ربع النهائي بعدما أقصى البرتغال بالفوز بهدف دون رد، في المقابل فازت إيطاليا على النمسا بنتيجة 2-1.