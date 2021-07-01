شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء المقبل.. الأولمبية تكشف في مؤتمر صحفى كافة تفاصيل البعثة المصرية بالاولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ، مؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل ، تكشف فيه كافة التفاصيل الخاصة بالبعثة المصرية المشاركة في اولمبياد طوكيو 2020 ، بحضور دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

ومن المنتظر ، أن يشهد المؤتمر الإعلان عن عدد أفراد البعثة المصرية وكيفية الاستعدادات الأخيرة للاولمبياد ، فضلاً عن شرح كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة من قبل اللجنة الاولمبية الدولية .

وكان شريف العريان، السكرتير العام للجنة الأولمبية المصرية رئيس اتحاد الخماسي الحديث، أن هناك اتجاه كبير علي موافقة اللجنة الأولمبية الدولية بمنح استثناء للمنتخب الأوليمبي المشارك في أولمبياد طوكيو إلى يوم 18 بدلا من 16 يوليو الجاري والوصول يوم 19 يوليو ، مشيراً إلى أن القرار سيصدر بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة .

وأوضح السكرتير العام للجنة الأولمبية المصرية في تصريحات خاصة، أن اتحاد الكرة أرسل طلب استثناء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية، لتأجيل سفر بعثة المنتخب الاولمبي لمدة 24 ساعة بسبب مشاركة عدد من لاعبي المنتخب مع النادي الأهلي في المباراة النهائية لدوري ابطال افريقيا يوم 17 يوليو الجاري ، مما يصعب سفر هؤلاء اللاعبين مع المنتخب الأولمبي .

ويشارك المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب في بطولة الألعاب الأولمبية، المقرر انطلاقها يوم 23 من شهر يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل.

وقال العريان ، أن آخر موعد لإرسال قائمة المنتخب الأولمبي إلى الفيفا غداً الجمعة ، على أن تتم ارسال جميع القوائم إلى اللجنة الأولمبية الدولية يوم الأحد المقبل كموعد نهائي لإرسال القوائم النهائية المشاركة في الاولمبياد .