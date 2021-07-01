شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظات توقيع "الجزيرى" عقد انضمامه نهائيًا إلى الزمالك حتى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الموقع الرسمى لنادى الزمالك، لحظات توقيع التونسي سيف الدين الجزيري على عقود انضمامه للفريق بشكل نهائي، بعدما أقام لاعبو الزمالك ممرا شرفيا قبل انطلاق تدريب اليوم للجزيري بعد إعلان الإدارة عن تفعيل بند شراء اللاعب من المقاولون وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك قد نجحت في تفعيل بند شراء التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق المعار من المقاولون العرب.



الجزيري بقميص الزمالك



الجزيري مع حسين لبيب رئيس الزمالك بعد توقيع عقده



حسين لبيب رئيس الزمالك والجزيرى



الجزيري

وبمقتضى العقد يستمر الجزيري مع الزمالك لمدة 3 سنوات مقبلة، وينتهي بذلك عقد اللاعب بنهاية عام 2024، وفعل الزمالك بند الشراء في عقد إعارة سيف الدين الجزيري من المقاولون العرب بناء على رغبة المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون، الذي طالب إدارة الزمالك باستمرار الجزيري مع الفريق، والتعاقد معه بشكل نهائي.

كما احتفل لاعبو الزمالك، بعيد ميلاد محمد عبد الشافي لاعب الفريق خلال مران اليوم وأقام لاعبو الزمالك ممرا شرفيا لعبد الشافي قبل انطلاق تدريب اليوم للاحتفال بعيد ميلاده ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، ويرغب مسئولو النادي الأبيض فى تعزيز خط الهجوم بالموسم المقبل، بضم مهاجم يعوض رحيل مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار لجالطة سراى التركى، الذى تمت إعارته فى شهر يناير الماضى، لمدة موسمًا ونصف، لذا قامت إدارة الزمالك بتفعيل عقد شراء الجزيرى إلى جانب التحرك لحسم صفقة المهاجم الجديد خلال الفترة المقبلة.