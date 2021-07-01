شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يشكر اتحاد الكرة لتحمل تكاليف العملية الجراحية لرشدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أرسل مسئولو نادي وادى دجلة برقية شكر لمسئولى اتحاد الكرة، بعد الاهتمام الكبير بحالة عبد الرحمن رشدان لاعب دجلة والمنتخب الوطني للشباب، والذى خضع أمس لعملية جراحية ناجحة لتثبيت عظمة الوجه، وأجرى الجراحة الدكتور حسام حسني.

وحرص محمد عبد المنصف مدير الكرة بنادي وادى دجلة وحارس مرمى الفريق على الاتصال بأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، لتوجيه الشكر له على الاهتمام بحالة اللاعب، وتحمل تكاليف العملية الجراحية، وزيارة اللاعب في المستشفى.

وكان اللاعب قد أصيب بكسر في إحدى عظام الوجه خلال مباراة فريقه أمام طاجيكستان التي انتهت بفوز مصر 3-0 وتأهلها للدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب للشباب.

وضرب منتخب مصر للشباب موعدا مع نظيره السعودى السبت المقبل، في نصف نهائي كأس العرب للشباب المقام في مصر خلال هذه الفترة.