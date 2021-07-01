شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يسمح للمنتخب الأولمبى باختيار لاعبين من "القائمة المفتوحة" فى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، السماح للمنتخبات الأولمبية لكرة القدم ومن بينها منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب باختيار لاعبين من القائمة المفتوحة التى إرسالها للفيفا من قبل، وعدم الاقتصار على الاختيار من قائمة الـ50 لاعبا فقط.

وتلقى اتحاد الكرة مؤخرا اخطارا من الفيفا يفيد بتأجيل إرسال القائمة النهائية من اللاعبين المشاركين فى الأولمبياد إلى 2 يوليو الجارى بدلا من 30 يونيو الماضى، على أن يكون للمنتخبات الحق فى الاختيار من القوائم المفتوحة وليس فقط قائمة الـ50 لاعبا الأخيرة.

وتضم القائمة المفتوحة للمنتخب الأولمبى كل من: