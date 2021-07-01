شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى ضد بيراميدز..موسيمانى يبحث عن "ضحية جديدة" فى مباريات الثأر الكروى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى لمواجهة من العيار الثقيل أمام ضيفه بيراميدز، فى التاسعة مساء اليوم الخميس في قمة الجولة 27 للدوري والتى تشهد عودة المارد الاحمر للإيجيبشن ليج بعد غياب دام 50 يوماً بسبب الارتباطات الافريقية ، ويرغب الجنوب افريقى بيتسو موسيماني المدير الفنى للأهلى في تحقيق الفوز الأول على بيراميدز تحت قيادته حيث واجه بيراميدز في مباراتين منذ توليه مسئولية تدريب الأهلي وتعادل في المباراتين سلبيا، ويرغب في تحقيق الفوز الأول على الفريق السماوي في موقعة اليوم، باعتبارها فاصلة في مشوار الأهلي نحو الحفاظ على لقب الدوري.

وأدار موسيمانى مباريات كُبرى للأهلى بشكل جيد وخرج منها بهدفه المأمول، حيث نجح فى الفوز على الزمالك (2_1) فى نهائى أفريقيا وحصد اللقب الأفريقى التاسع للأهلى، ولكنه كان متهماً دائماً بأن الفريق لايؤدى بطريقة جيدة تحت قيادته الفنية، ولكن مع اكتمال صفوف المارد الأحمر وتعافى المصابين وحصول اللاعبين على راحة ستة أيام من ضغط المباريات ظهر الاهلى بصورة مغايرة تماماً وأطاح بالترجى التونسى برباعية دون رد بمجموع مباراتى الذهاب والعودة.

قاد موسيمانى الأهلى فى 46 مباراة فاز فى 33 وتعادل فى 9 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 87 هدفا وتلقت شباكه 31 هدفا، ويبحث موسيمانى عن التتويج بدورى الأبطال الأفريقى للمرة الثالثة فى تاريخه، حيث توج موسيمانى ببطولتين لدورى الأبطال واحدة مع صن دوانز فى 2016 والأخرى مع الأهلى 2020، وسيواجه مواطنه كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى المباراة النهائية بهذه النسخة.

والمباريات الحاسمة التي قاد فيها موسيماني الأهلي وحقق نتائج قوية هي الوداد المغربي ذهابا وإيابا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الماضية ومباراة الزمالك بنهائي النسخة الماضبة، والزمالك ذهابا وعودة في الدوري والدحيل القطري وبالميراس البرازيلي بكأس العالم للأندية، وصن داونز الجنوب إفريقي ذهابا وعودة بربع نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا والترجى التونسى ذهاب وعودة بنصف النهائى الافريقى.

وحقق الأهلي تحت قيادة موسيماني الفوز على الوداد بنتيجة 5 / 1 في مجموع اللقائين بنتيجة 2 / 0 في موقعة الذهاب بالمغرب و3 / 1 في موقعة العودة بالقاهرة، قبل أن يسقط الزمالك بهدفين لهدف خلال النسخة الماضية من نهائي إفريقيا، ثم الفوز على الدحيل القطري بافتتاح كأس العالم للأندية والتغلب على بالميراس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ليقتنص الميدالية البرونزية بمونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخ الأهلي.

واستمر تفوق الأهلي تحت قيادة موسيماني بعد الفوز على الزمالك بهدفين لهدف في الدوري رغم غياب فريق كامل من الأهلي ، قبل أن يتعادل معه في مباراة الدور الثاني بهدف لكل فريق، فيما حقق الفوز على فريقه السابق صن داونز بهدفين نظيفين في موقعة الذهاب بالقاهرة قبل أن يتعادل في موقعة الإياب ببريتوريا بهدف لكل فريق، وأخير الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف على ملعب رادس ثم بثلاثية فى مباراة العودة، بخلاف الفوز على نهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي بهدفين نظيفين.

المفارقة أن الأهلي رد اعتباره تحت قيادة موسيماني مع ثلاثة فرق وهي الوداد الذي تغلب عليه في نهائي أفريقيا 2017 والترجي الذي تغلب عليه في نهائي أفريقيا 2018 والزمالك الذي فاز عليه في السوبر المحلي والدوري الممتاز.

وحقق موسيماني مع الأهلي 3 بطولات هي دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والسوبر الأفريقي، وقاد النسور الحمر لتحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية بقطر، وأمامه فرصة كبيرة للتتويج بأكثر من لقب آخر مثل دوري أبطال إفريقيا في نسخته الحالية، والدوري والكأس والسوبر المحلي.