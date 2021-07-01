المنتخب الإسباني يستعد لمواجهة نظيره السويسري

محمد الفلاح - الخميس 1 يوليه 2021

يستعد المنتخب الإسباني لمواجهة نظيره السويسري، في انطلاقة الدور ربع النهائي لبطولة يورو 2020، مساء يوم الجمعة 2 يوليو/ تموز.



وتأهلت 8 منتخبات إلى ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" بعدما نجحت في تخطي منافساتها عن جدارة في دور الـ16، الذي أقيم على مدار 4 أيام.

ستقوم شبكة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة، ببث المباراة على الهواء مباشرة عبر قناتي "beIN Sports HD 1 Max"، و"beIN Sports HD 2 Max".

وتقام المباراة المرتقبة على ملعب جازبروم أرينا في مدينة سانت بطرسبورج الروسية.

من المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

وكان المنتخب السويسري تأهل لربع النهائي على حساب فرنسا بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3، كما تأهلت إسبانيا بعد مباراة ماراثونية أمام كراوتيا بالفوز 5-3.