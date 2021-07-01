الامارات | السماح للرياضيات "المرضعات" باصطحاب أطفالهن إلى الأولمبياد

شكرا لقرائتكم خبر عن السماح للرياضيات "المرضعات" باصطحاب أطفالهن إلى الأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن منظمو أولمبياد طوكيو أنهم سيسمحون للرياضيات اللواتي يرضعن بأخذ أطفالهن إلى الألعاب "عند الضرورة"، وذلك بعد انتقادات لقواعدهم الصارمة التي تمنع عائلات الرياضيين من حضور الدورة. ولن يُسمح لعائلات الرياضيين المشاركين في الأولمبياد المقرر في الفترة بين 23 يوليو الجاري إلى 8 أغسطس بحضور الحدث بسبب جائحة فيروس كورونا، بموجب القواعد الصحية التي أدت إلى خفض عدد الأشخاص المسموح لهم دخول اليابان بشكل كبير.

لكن المنظمين منحوااستثناءً للرياضيات اللواتي يرضّعن "بعد التفكير بدقة في هذا الوضع الفريد". الا انه لن يُسمح لهؤلاء الأطفال بالبقاء في القرية الأولمبية، وسيتعين إيواؤهم في أماكن خاصة مثل الفنادق.

وجاء في بيان للمنظمين "فكرة أن العديد من الرياضيات اللواتي لديهن أطفال صغار قادرات على الاستمرار في المنافسة على أعلى المستويات هو أمر ملهم"، مؤكدين على انهم كانوا "عازمين على القيام بكل ما هو ممكن لتمكينهن من المشاركة في الألعاب". الا ان الاميركية أليكس مورغان نجمة كرة القدم والتي لديها ابنة تبلغ عامًا واحدًا، اعتبرت ان هذا غير كافٍ.

وغرّدت حاملة لقب كأس العالم مرتين والمتوجة بذهبية اولمبياد لندن 2012 "لست متأكدة بما يعنوه بـعند الضرورة. هل يحدد ذلك الوالدة او اللجنة الاولمبيةالدولية؟ نحن أمهات أولمبيات نقول لكم إنه ضروري. لم يتم إبلاغي انه بإمكاني ان آخذ ابنتي معي الى اليابان ونغادر بعد سبعة أيام".

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