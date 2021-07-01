شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينظم حفلا بمناسبة ذكرى 30 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد النشاط الاجتماعي بنادي الزمالك اليوم الخميس، حفلة بمناسبة ذكرى 30 يونيو، وتقام الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بشارع الملك فاروق.

وتشمل فقرات الحفل، أوركسترا الحياة ويقدمها كل من النجم محمد صلاح والنجمة شيرين عبدون والشاعر محمد النقيب والشاعر أحمد أبوالمجد وتحت إشراف الدكتورة أمل جمال.

ومن المقرر أن يشمل الحفل أيضا مسابقة ثقافية عن إنجازات ثورة 30 يونيو، كما تقام فقرات فنية شاملة الساحر و DJ ورسم للأطفال.