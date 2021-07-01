شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يضم سباعي طائرة الزمالك استعدادًا لدورة بولندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محمد اللقاني المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الطائرة عن قائمة الفراعنة استعدادا لخوض المعسكر المغلق المقرر إقامته في بولندا، استعدادا لخوض فعاليات الدورة الدولية الودية، والتي ينظمها الاتحاد البولندي ضمن الأجندة الدولية والمقرر لها في الفترة من ٨ يوليو الجاري وحتى ١٢ من نفس الشهر.

وتضم قائمة منتخب الطائرة 7 لاعبين من الزمالك وهم:-

أحمد فتحي – أشرف اللقاني – مصطفى محمد دبشة – أحمد محمد ضياء – هشام يسري – محمد رضا عبدالمجيد – محمد مجدي.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب 3 مباريات في الدورة الدولية استعدادًا لخوض بطولة الأمم الإفريقية والمؤهلة لبطولة العالم ٢٠٢٢.