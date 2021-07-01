شكرا لقرائتكم خبر عن نبيه: الزمالك يمتلك بدائل أوباما وإمام عاشور والثلاث نقاط أهم من الأداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الجهاز الفنى يثق في جميع لاعبي الفريق، مشيرا إلى أن الجهاز الفني يمتلك بدائل يوسف أوباما وإمام عاشور اللذين يغيبان عن لقاء غزل المحلة المقبل بسبب الإيقاف.

وشدد نبيه على أن الفريق يخوض المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري وهدفه واحد وهو حصد النقاط الثلاث، ولم يكن الفريق في أفضل مستوياته الفنية أمام مصر المقاصة في المباراة الماضية والتى أقيمت يوم الاثنين الماضي، لكن الأهم هو الفوز.

وأضاف نبيه أن وضع المقاصة في جدول الدوري جعله يخوض المباراة بضغوط أقل، مشيرا إلى أن فريق الزمالك لاحت له أكثر من فرصة ولم يحسن اللاعبون استغلالها، مؤكدا أن الهدف المبكر الذي سجله أحمد سيد زيزو أدى إلى تراجع الفريق بعض الشيء.

واختتم نبيه بأن الفريق قادر على حصد لقب الدوري وأن جميع اللاعبين مستعدين للمباراة المقبلة أمام غزل المحلة وأكد أنها لن تكون مباراة سهلة على الإطلاق.