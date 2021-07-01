تردد قنوات ’’أون تايم سبورتس‘‘ الجديد على النايل سات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تصدرت قنوات أون تايم سبورتس، تريند محرك البحث جوجل، بعد الإعلان عن تغيير ترددها على النايل سات.

وأعلنت القناة، عبر صفحتها الرسمية بالفيس بوك، أن تردد قنوات أون تايم سبورتس الجديد هو 11861 رأسي- معدل الترميز 27500- معامل تصحيح الخطأ 5\6.

وأعلنت قناة أون تايم سبورت 1 عن تردد جديد بديلا عن التردد الحالي:

التردد: 10853

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي H

القمر الصناعي: نايل سات

الجودة : SD

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.



تردد قناة أون تايم سبورت 2 الجديد

القمر: نايل سات.

الجودة: SD

التردد: 11449.

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.



تردد قناة تايم سبورت 3 الجديد

التردد 12303

الاستقطاب أفقي

تصحيح الخطأ 5/6

الترميز 27500

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس، بطولتي الدوري المصري وكأس مصر، وبعض مباريات المنتخب الوطني.