شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى المقاولون تجاه التجديد لعماد النحاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سادت حالة من الارتياح لدى مسئولي المقاولون العرب، حول مصير عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل، خاصة بعد تعاقد بيراميدز مع اليوناني تاكيس جونياس خلفاً لأورا بارينا مدرب الفريق السابق، وذلك بعدما شهدت الأيام الماضية الكثير من الشائعات حول اهتمام بيراميدز بالتعاقد مع لنحاس لتدريب الفريق.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 29 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 25 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 7 مباريات وتعادل فى 8 أخرى، بينما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 10 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 27 هدفا، واستقبلت شباكهم 32 هدفا أخرى.

وخلال الدور الثانى خاض المقاولون العرب 8 مباريات، فازوا فى 3 مباريات وتعادلوا فى 5 أخرى، وحافظ ذئاب الجبل على سجلهم الخالى من الهزائم منذ انطلاق الدور الثاني.

وأكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن عماد النحاس، مدرب ذئاب الجبل، مستمر مع الفريق، مشيرا إلى أن الشائعات التى يتم ترديدها باستمرار عن رحيله تؤثر سلبا على نفسية واستقرار اللاعبين وهو ما لا يقبله.

وقال عادل، فى تصريحات لـ"الخليج 365": هناك إصرار من الجميع على سؤالنا عن عماد النحاس، ولا نعرف السبب، هل هناك معلومات لديهم على رحيل النحاس، أنا لا أعلم، والمعلومات التى لدى هو استمرار النحاس معنا، والتعاقد بين طرفين ليس مشكلة، من الممكن أن يتم فسخه فى أى وقت بسبب شرط جزائي.

وأضاف عضو مجلس المقاولون، الارتباط بالكلمة هو الأساس، وعماد النحاس تلقى عروضا بأربعة أضعاف راتبه فى المقاولون، ومع ذلك فضّل البقاء معنا، والنحاس مستمر عن قناعة، وتعاقدنا معه إلى ما لا نهاية.